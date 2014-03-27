На продавцов псевдомедицинских приборов завели новые уголовные дела

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В отношении производителей опасных для здоровья якобы медицинских приборов "Дэта" заведены новые уголовные дела, сообщает главное управление МВД России ЦФО.

Так, генеральный директор и четыре сотрудника научно-производственного предприятия "Элис" обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, незаконной коммерческой деятельности и обороте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Напомним, факты появления в продаже опасных для здоровья медицинских приборов "Дэта" были выявлены в июле 2013 года. Производством и реализацией приборов, якобы способных лечить от всех болезней, занимались члены преступной группировки. Продажа происходила через аптечные сети, а также через схему сетевого маркетинга. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Разрешение на производство приборов "Дэта" было аннулировано.

Однако производство опасных для здоровья приборов продолжилось. Столичные полицейские провели рейд по обнаружению товаров "Дэта" в Москве, посетили офис продаж приборов и производственный цех, где их изготавливали и изъяли псевдомедицинскую продукцию, документацию по ее производству, бухгалтерию и базы данных клиентов.