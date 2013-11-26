Прокуратура выявила мошенничество с земельными участками в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковная прокуратура выявила мошенничество с земельными участками в регионе, фигурантом дела стал глава одного из сельских поселений.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в сентябре 2011 года администрация Красногорского района предоставила дачному некоммерческому партнерству в аренду земельные участки общей площадью около 0,5 га.

В феврале и октябре 2012 года несколько человек, в том числе и глава сельского поселения Отрадненское Красногорского района, выкупили участки по цене, равной десятикратному размеру ставки земельного налога (около 4,5 тысяч рублей за каждый). При этом примерная рыночная стоимость каждого из участков превышала 9 миллионов рублей.

Основанием для выкупа земли стало предоставление гражданами в администрацию района свидетельств о регистрации прав собственности на гаражи, якобы построенные на участках. Однако проверка показала, что какие-либо капитальные строения на земельных участках отсутствуют.

Материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.