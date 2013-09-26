Министерство обороны отозвало претензии к фигуранту дела о хищениях

Фото: ИТАР-ТАСС

У Министерства обороны больше нет претензий к фигуранту одного из дел "Оборонсервиса" Александру Елькину. Бывший гендиректор компании "Славянка" добровольно погасил свою задолженность перед ведомством.

Елькин, который также является совладельцем компании "Безопасность и связь", является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. У следствия есть основания полагать, что управляемая бизнесменом компания присвоила крупную сумму денег, оказывая услуги Министерству обороны по уборке объектов, пишет "Коммерсантъ".

Так, следователи считают, что "Безопасность и связь" незаконно получила более 53 миллионов рублей, якобы проводя уборку в зданиях, где в тот момент проходил капитальный ремонт. Елькин все обвинения отрицает и отмечает, что все организации Минобороны, расположенные по указанным адресам, в тот период времени работали.

Более того, бизнесмен заявил о финансовых претензиях к Министерству обороны - ведомство не доплатило 20 миллионов рублей за уборку. В Минобороны эти претензии признали обоснованными и погасили задолженность перед "БиС". Также ведомство оплатило судебные издержки и признало, что не имеет финансовых претензий к Елькину.

Адвокаты обвиняемого намерены подать ходатайство о прекращении уголовного преследования их клиента.