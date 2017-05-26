В суд поступили дела подозреваемых в подготовке терактов в Москве

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Материалы в отношении четверых задержанных, подозреваемых в подготовке терактов на территории столицы, поступили в Мещанский суд, сообщает телеканал "Москва 24".

Четверо подозреваемых – Ашуров, Кушаев, Гулмирзаев и Давудов – подозреваются в причастности к запрещенной на территории России террористической группировке "Исламское государство". По информации ФСБ, задержанные планировали совершить теракты с использованием самодельных взрывных устройств на столичных объектах транспортной инфраструктуры.

О задержании в столице четверых предполагаемых членов террористической организации стало известно 25 мая. Они частично признали свою вину.

Известно, что группой руководили с территории Сирии. В ходе обысков по адресам проживания задержанных были обнаружены лаборатория по производству взрывчатых веществ, готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, а также огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.