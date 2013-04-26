Возбуждено уголовное дело по факту гибели сына дагестанского чиновника

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту гибели 18-летнего сына первого замминистра финансов Дагестана. Об этом M24.ru сообщил представитель потерпевшего. По его словам, дело было возбуждено 4 апреля 2013 года по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего" (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сразу после получения результатов экспертизы.

"Первичная экспертиза, проведенная в ходе доследственной проверки, дала заключение, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако характер телесных повреждений и обстоятельства совершенного преступления могут свидетельствовать о криминальной причине смерти. В настоящее время проводится комиссионное медицинское исследование", - сказал собеседник. Он не исключил, что уже после этой экспертизы в деле могут появиться подозреваемые.

Напомним, что 1 декабря 2012 года погибший с другом возвращались домой после тренировки. На территории жилого комплекса на проспекте Вернадского у уроженцев Дагестана произошел конфликт с тремя молодыми москвичами, проходившими мимо.

В ходе потасовки сын чиновника получил удар в грудь. Однако вскоре конфликт был исчерпан, парень благополучно добрался домой, а на следующее утро его нашли мертвым.

Уже в ходе осмотра его тела были обнаружены ссадины и кровоподтеки на руках, а также очаговое кровоизлияние в области левой височно-теменной области головы. Эксперты не исключают, что травма височной области и послужила причиной смерти.

Следователи продолжают изучать все обстоятельства гибели, в том числе запись с видеокамер наблюдения, опрашивают его друга, ставшего свидетелем по делу, и устанавливают личности троих москвичей.



Екатерина Карачева