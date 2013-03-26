Березовский незадолго до смерти обсуждал возможность самоубийства

Фото: ИТАР-ТАСС

Незадолго до своей смерти опальный олигарх Борис Березовский говорил о возможности самоубийства. Об этом сообщил один из его близких друзей.

Этот человек также подтвердил, что бизнесмен последнее время принимал антидепрессанты, передает Би-би-си, не называя имени источника информации.

Ранее полиция по результатам вскрытия тела сообщила, что смерть Березовского наступила в результате повешения, при этом патологоанатомы не обнаружили никаких следов насилия или борьбы. Следователи особо отметили, что окончательные выводы будут сделаны лишь после проведения комплексной экспертизы.

67-летний Березовский был найден мертвым в своем доме в местечке Аскот в графстве Беркшир неподалеку от Лондона. Тело обнаружил охранник бизнесмена, которому пришлось выламывать дверь ванной.

По словам телохранителя, Березовский лежал на полу ванной полностью одетый, никакой предсмертной записки рядом с ним не было.

Сейчас полиция продолжает обследование дома, где умер олигарх. Помимо обычных криминалистов, на месте инцидента работают эксперты в области химии, радиологии и биологии.

Последнее, по всей видимости, связано с тем, что полиция хочет исключить насильственную смерть Березовского в результате, например, отравления, которое имело место в случае с бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко.