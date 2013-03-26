Начальник отдела УФМС задержан за взятку в 200 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранители задержали начальника отдела УФМС России по Москве по району Ясенево в момент получения взятки в размере 200 тысяч рублей. С заявлением в полицию обратился мужчина, ставший жертвой вымогательства.

Он рассказал, что полковник внутренней службы требует деньги за оформление и выдачу 20 свидетельств о регистрации по месту пребывания в столице. При этом для оформления указанных документов он просит предоставить лишь копии паспортов регистрируемых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Подозреваемого задержали в его служебном кабинете в момент получения взятки. Сейчас нарушитель находится под стражей.