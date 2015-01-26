Следователи проводят проверку по факту ЧП на заводе "Каучук"

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Столичное управление Следственного комитета проводит проверку по факту инцидента на заводе "РТИ-Каучук", сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время устанавливаются все причины случившегося, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Агентство "Москва" отмечает, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации в ГКБ №36.

Напомним, около 11 часов утра в помещении завода "Каучук" на улице Генерала Дорохова произошел хлопок взрывоопасных паров, в результате чего пострадали четыре человека.