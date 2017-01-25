80-летняя пенсионерка обокрала подростка в библиотеке

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Полиция задержала 80-летнюю москвичку, которую заподозрили в краже мобильного телефона у подростка, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Инцидент произошел в библиотеке, расположенной на Большой Черкизовской улице. Как рассказала мама 16-летнего подростка, мобильный телефон он оставил на проходной, а при выходе обнаружил его пропажу.
Как выяснили полицейские, пенсионерка зашла в библиотеку и, воспользовавшись невнимательностью охранника, взяла телефон, после чего скрылась. Возбуждено уловное дело по статье "Кража".
