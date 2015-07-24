Форма поиска по сайту

24 июля 2015, 09:25

Происшествия

СК проводит проверку по факту гибели девушки при пожаре в кафе

Фото: m24.ru/Александра Авилов

Столичное управление СК России начало проверку по факту гибели девушки при пожаре в летнем кафе на севере столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

24 июля около 03.00 после тушения пожара в летнем кафе по улице Фестивальная, дом 11, было обнаружено тело 19-летний девушки. "Причины, по которым девушка не смогла покинуть помещение кафе во время возгорания, в настоящее время выясняются следователями", - отмечается в сообщении.

Ранее m24.ru сообщало, что площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС быстро ликвидировали пожар, после чего в ходе разбора завалов обнаружили тело погибшего человека. По словам администрации объекта, это работница кафе, которая нелегально проживала на рабочем месте.

