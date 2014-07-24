Избившие задержанного полицейские стали фигурантами уголовного дела

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Двое подмосковных полицейских, которых подозревают в избиении задержанного, стали фигурантами уголовного дела. Попытку выбить показания из задержанного квалифицировали как "Превышение должностных полномочий", сообщает пресс-служба подмосковного Следственного комитета.

Преступление было совершено 3 июля в Королеве. По версии следствия, оперуполномоченные, проверяя информацию о совершенном преступлении, потребовали от задержанного объяснений. Однако тот отказался давать показания.

Тогда полицейские одели на него наручники, повалили на пол и начали избивать ногами. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести.

Сообщается, что потерпевшим по этому делу проходит житель Королева, который был доставлен в полицию по делу о драке.

Следствие собирает доказательства виновность оперуполномоченных в совершенном преступлении. Продолжается расследование уголовного дела.