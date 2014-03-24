Создателям сайта грозит уголовное преследование за экстремизм

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная прокуратура добивается уголовного наказания для создателей сайта, на котором в результате проверки обнаружили экстремистскую информацию, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным экспертизы, материалы на сайте отражают идеологию запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ" и содержат психологические и лингвистические признаки пропаганды идеологии и практики терроризма.

Материалы проверки направлены в Главное управление Следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании. Кроме того, прокуратура подала в Тверской районный суд заявление о признании изучаемых материалов экстремистскими.

Что такое "Имарат Кавказ" Фактически "Имарат Кавказ" представляет собой сепаратистско-террористическое радикально-исламистское подполье, охватывающее Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию, а также вооруженные отряды, действующие в горно-лесистых районах этих республик. Фактически "Имарат Кавказ" представляет собой сепаратистско-террористическое радикально-исламистское подполье, охватывающее Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию, а также вооруженные отряды, действующие в горно-лесистых районах этих республик.

Напомним, что закон, позволяющий экстренно блокировать интернет-сайты с экстремистским содержанием, вступил в силу 1 февраля. До этого досудебная блокировка могла быть применена лишь к сайтам, распространяющим детскую порнографию, содержащим пропаганду наркотиков или самоубийств, а также ресурсам, на которых размещен пиратский видеоконтент.