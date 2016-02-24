Началась проверка обстоятельств драки в ателье на Смоленской набережной

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Столичная полиция начала проверку обстоятельств драки между работником и работодателем организации на Смоленской набережной.

"10 февраля в одной из организаций на Смоленской набережной возник конфликт между работником и работодателем. Указанные лица нанесли друг другу телесные повреждения. Позже в полицию от участников конфликта поступили заявления. Проводится проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", – цитирует Агентство "Москва" источник в столичном главке МВД.

Речь идет о драке между руководителем элитного ателье Антонио Паласиос-Фернандесом и бывшим пиар-менеджером мастерской Юлией Зеленской. Последняя ранее описывала суть произошедшего в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Сотрудницу элитного ателье избили работодатели

Как пишет Зеленская, она проработала в компании более месяца. Начальник заявил об увольнении девушки, встал вопрос о зарплате. Как пишет Зеленская, начался конфликт, в какой-то момент мужчина набросился на нее и избил. Зеленская опубликовала фотографии с синяками и ссадинами.