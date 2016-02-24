Суд рассмотрит дело москвича, обвиняемого в убийстве пенсионерки

Фото: ТАСС

Столичная прокуратура направила в Мосгорсуд уголовное дело 31-летнего жителя столицы Дениса Калибулина, обвиняемого в убийстве, сопряженном с разбоем, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, злоумышленник в подъезде одного из домов по улице Новопеределкинская напал на 62-летнюю женщину, выходившую из лифта.

Он ударил ее несколько раз по голове молотком, оттащил тело в кабину лифта, где нанес еще два удара. После чего поднял тело на 15-й этаж, оставил его на лестничном пролете и забрал сумку, мобильный телефон и деньги пострадавшей. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

С целью сокрытия следов преступления Калибулин замыл кровь своей футболкой и сбежал. Задержать его удалось спустя три месяца. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.