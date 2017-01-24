СК проводит проверку из-за смерти школьницы в туалете школы на востоке Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет проводит проверку из-за смерти 12-летней девочки в туалете школы на востоке Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в школе на Старослободской улице 24 января – тело школьницы без видимых признаков насильственной смерти нашли в туалете на четвертом этаже. Прибывшая на место трагедии скорая не смогла оказать ей помощь.

В данный момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося и опрашивают возможных очевидцев произошедшего. Вместе с тем, назначена судебно-медицинская экспертиза.

