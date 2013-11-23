Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября 2013, 17:46

Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в дачи взятки полицейскому

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве задержан представитель ресторана при попытке дачи взятки полицейскому, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Согласно сообщению, в ходе проверки сотрудники полиции установили, что ресторан на улице Грузинский вал работает без лицензии на предпринимательскую деятельность. Представитель заведения предложил полицейским взятку в 75 тысяч рублей за несоставление административного протокола. В результате уроженец одного из государств Ближнего Востока был задержан оперативниками.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Сайты по теме


следствие задержания взятка подозреваемый

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика