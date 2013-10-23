Форма поиска по сайту

23 октября 2013, 12:22

Происшествия

Азербайджанские дипломаты встретились с Орханом Зейналовым

Фото: ИТАР-ТАСС

Азербайджанские дипломаты встретились в СИЗО с Орханом Зейналовым, который подозревается в убийстве Егора Щербакова в московском районе Бирюлево.

В ходе встречи сотрудники посольства - консул Фуад Алиев и советник посольства Агалар Атамогланов - рассказали Зейналову о его правах, сообщает РИА Новости.

Напомним, убийство москвича Егора Щербакова, ставшее причиной массовых беспорядков в Западном Бирюлево, произошло в ночь на 10 октября в Востряковском проезде.

15 октября сотрудники полиции задержали в Подмосковье предполагаемого убийцу Щербакова. Им оказался ранее судимый уроженец Азербайджана Орхан Зейналов.

Сюжет: Дело об убийстве Егора Щербакова
следствие адвокаты дипломаты Орхан Зейналов

