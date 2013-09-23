Предъявлено обвинение подозреваемым в убийстве водителя на Ленинградке

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет предъявил обвинение двоим фигурантам дела об убийстве водителя на Ленинградском проспекте 22 сентября.

Как сообщает пресс-служба СКР, подозреваемым предъявлено обвинение по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, в отношении двух и более лиц".

Напомним, в ночь на 22 сентября на Ленинградском проспекте между компанией мужчин, находившихся в BMW и двумя лицами, находившимся в Mitsubishi, произошел конфликт. В результате водителя японской машины избили бейсбольной битой, он скончался на месте. Его пассажир с многочисленными телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

Нападавшие с места происшествия скрылись, однако двое из них спустя некоторое время были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время ведется розыск третьего пассажира BMW. Кроме того, проведены опознания нападавших, допросы и обыски по местам жительства. 24 сентября следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.