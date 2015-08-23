Четыре наркодилера предстанут перед судом за сбыт более 10 кг героина

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Черемушкинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении четверых уроженцев Средней Азии, обвиняемых в попытке сбыта более 10 кг героина, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Полицейские направили в суд уголовное дело по обвинению участников преступной группы в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере.

"Установлено, что в апреле 2014 года четверо уроженцев Средней Азии пытались сбыть десять свертков со светлым веществом, но преступление пресекли оперативники МУРа", – заявил представитель ведомства. Экспертиза показала, что в свертках находился героин. Общий вес груза составлял около 10,5 килограмм.

По данным пресс-службы, все участники преступной группы были задержаны.

Отметим, что 15 августа в столице также был задержан курьер с крупной партией наркотиков. В ходе досмотра машины подозреваемого в багажнике были обнаружены свертки с белым веществом. Кроме того, у водителя при себе был сверток с гашишем.

В ходе исследования выяснилось, что мужчина пытался провезти метилэфедрон, вес которого составил около 4 килограммов.