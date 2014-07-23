Двоих полицейских могут уволить за избиение задержанного

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Двоих сотрудников уголовного розыска МВД могут уволить за превышение полномочий, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Неоднократно судимый житель города Королев после дачи показаний по поводу его участия в драке заявил, что его избили сотрудники полиции. По данному факту назначено проведение служебной проверки.

В случае, если вина полицейских будет доказана, их уволят из внутренних органов. Их непосредственных начальников также привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.