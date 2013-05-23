Против сержанта, выкинувшего женщину в окно, возбудили дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Против военнослужащего, выкинувшего в окно свою знакомую - уроженку Кении - возбудили уголовное дело. Молодого человека подозревают в совершении покушения на убийство.

Дело возбуждено одним из подразделений Следственного комитета России, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

Подозреваемым по делу проходит сержант Денис Попов. Следствие предварительно установило, что молодой человек, будучи пьяным, проводил время с гражданкой Кении Фитс Соня Эбос в квартире, расположенной на 4 этаже жилого дома.

Между ними возник конфликт, и Попов вытолкнул девушку из окна. С многочисленными переломами ее доставили в больницу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий военнослужащий был задержан. Продолжается расследование уголовного дела.