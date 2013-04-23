Источники финансирования "Левада-центра" проверит прокуратура

В среду, 24 апреля, прокуратура проведет проверку в здании "Левада-центра" на предмет исполнения действующего законодательства общественными, религиозными объединениями и иными некоммерческими организациями.

Снимок извещения, направленного главе организации Савеловской межрайонной прокуратурой Москвы, выложила в социальной сети сотрудница "Левада-центра" Наталья Зоркая.

При проверке центр должен предоставить документацию об источниках финансирования, учредителях, счетах и так далее.

Напомним, что в конце марта сразу в нескольких некоммерческих организациях по всей России сотрудники прокуратуры, налоговой инспекции, Минюста, МВД, ФСБ, МЧС и других ведомств провели проверки. В том числе они прошли в московском офисе международной правозащитной организации Amnesty International, в фонде "Общественный вердикт", организациях "За права человека" и "Право ребенка", в штаб-квартире общества "Мемориал" в Москве и "Гражданского контроля" в Санкт-Петербурге.

Сначала представители прокуратуры заявляли, что проверки были запланированными. Но позже пояснили, что проверки НКО проводились в рамках законов "О противодействии экстремисткой деятельности" и "О некоммерческих организациях", так называемых "иностранных агентов". Этот закон вступил в силу в ноябре 2012 года.

Тогда же поднимался вопрос о признании "Левада-центра" иностранным агентом в связи с возможным финансированием из-за рубежа. Однако тогда Министерство юстиции приняло отрицательное решение. По данным на 15 апреля, из 528 проверенных НКО ни одна не вошла в реестр иностранных агентов, а их деятельность не расценивается как политическая.