Двое полицейских похитили совладельца ресторана ради 280 тысяч рублей

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Двое сотрудников полиции похитили мужчину ради вознаграждения в 280 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

По версии следствия, боец ОМОНа и полицейский полка охраны объектов и сопровождения специальных грузов похитили соучредителя ресторана "Глория" и передали его потом неустановленным лицам.

В следственном управлении уже завели уголовное дело по статье "Похищение человека группой лиц".

Отметим, что позже тело похищенного нашли в Одинцовском районе Подмосковья, эксперты обнаружили у него пулевые и резаные ранения. Труп со связванными руками и ногами был найден у Минского шоссе.

В настоящее время устанавливаются участники убийства и заказчик похищения. Добавим, что один из задержанных является снайпером оперативной роты ОМОН, сейчас проводится служебная проверка и устанавливаются обстоятельства перевода полицейского в Москву из другого региона.

Ранее M24.ru сообщало, что трое юношей инсценировали похищение человека в центре столицы. Молодые люди оправдали свой поступок тем, что хотели посмотреть на реакцию окружающих.

17 марта в полицию обратился москвич с заявлением о похищении человека. Инцидент произошел на Садовой-Черногрязской улице в районе дома №3.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили внедорожник Jeep Grand Cherokee, где находились трое молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. Роль "похищенного" исполнял один из юношей.

Молодые люди заявили, что решили инсценировать и снять на мобильный телефон похищение, чтобы понаблюдать за реакцией окружающих.