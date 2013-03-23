Возбуждено дело по факту хищения денег НПП "Базальт"

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне столичные правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества с денежными средствами научно-производственного предприятия "Базальт". Со счетов компании было перечислено свыше 82 миллионов рублей на счета коммерческой фирмы. Эти деньги бесследно исчезли.

Как отметили в столичном главке МВД, деньги перечислили под предлогом оплаты бухгалтерских и юридических услуг, которые так и не были выполнены, сообщает "Интерфакс".

В настоящий момент устанавливаются личности причастных к мошенничеству.

Добавим, что ОАО "НПО "Базальт", в состав которого входит ограбленное предприятие, является в нашей стране головной организацией по созданию всех видов неуправляемых авиабомб, минометных выстрелов с минами различного назначения всех типов и калибров, противотанковых и противодиверсионных гранатометных комплексов, ручных наступательных и оборонительных гранат.

При этом более 100 стран мира используют боеприпасы "Базальт".