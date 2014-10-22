Форма поиска по сайту

22 октября 2014, 21:49

Происшествия

В Зеленограде пьяный мужчина угнал иномарку у собственной сестры

Полицейские задержали в Зеленограде мужчину, который угнал иномарку у собственной сестры, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

20 октября сотрудники ДПС остановили напротив одного из корпусов по Панфиловскому проспекту автомобиль Opel. В ходе проверки документов выяснилось, что у находившегося за рулем иномарки 23-летнего мужчины нет прав. Медэкспертиза установила, что мужчина был пьян.

Накануне задержанный ходил в гости к своей сестре, а затем без ее ведома взял ключи от машины и угнал иномарку.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угон". Пока мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, за езду в нетрезвом состоянии мужчину уже арестовали на 15 суток.

Ранее M24.ru сообщало, что на юге столице неизвестные угнали у москвички Infiniti, инсценировав наезд на пешехода.

Днем во вторник, 9 сентября, на Люсиновской улице женщина парковала свой Infiniti JX35, когда к ней на капот бросился мужчина. Решив, что наехала на пешехода, она выскочила из машины, чтобы оказать ему помощь.

В этот же момент за руль заведенного автомобиля сел другой мужчина и уехал. При этом мнимый пострадавший тут же убежал.

Потерпевшая оценила свой ущерб в более чем 2,5 миллиона рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж". Нападавшим грозит до 12 лет лишения свободы.

