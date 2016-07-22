Тела двух мужчин обнаружили в квартире на юге Москвы

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В квартире на юге Москвы обнаружены тела двух мужчин. Причиной смерти может быть передозировка наркотиками, сообщает пресс-служба столичного главка МВД по Москве.

Тела обнаружила мать одного их них – 45 летнего мужчины. С ним в квартире одного из домов по Клиновому бульвару находился неустановленный мужчина на вид 40–45 лет.

При первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Установлено, что входная дверь жилища до их обнаружения была заперта изнутри. Предварительно причиной смерти является передозировка наркотическими средствами.

В настоящее время Следственный комитет проводит доследственную проверку. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Накануне в квартире одного из домов по Большой Филевской улице обнаружили тело мужчины с пулевыми ранениями. Тело своего 43-летнего отца с двумя огнестрельными ранениями головы и туловища обнаружил сын.

По данному факту возбуждено уголовное дело.