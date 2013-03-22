Форма поиска по сайту

22 марта 2013, 10:22

Происшествия

Подполковник Вооруженных Сил "присвоил" 5,4 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудников войсковой части, дислоцированной в Чеховском районе Подмосковья, подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение пожарной безопасности.

В 2011 году Вооруженные Силы заключили с коммерческой фирмой пять контрактов по установке и обслуживанию противопожарных систем. На эти нужды было выделено более 5,4 миллиона рублей.

Ответственным за проект был назначен подполковник Вооруженных Сил – консультант отделения по технике безопасности и противопожарной защиты (ОТБ и ППЗ). Подозреваемый приказал выполнить работы своим подчиненным.

"При этом в подготовленную консультантом исполнительную и сметную документацию были внесены сведения о принятии соответствующих этапов якобы проведенных контрагентом работ, которые затем оплачивались в полном объеме. Таким образом, подрядчик необоснованно получил более 5,4 млн рублей за услуги, которые фактически не оказывал", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В настоящее время следствие выявляет всех причастных к этому преступлению.

