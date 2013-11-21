В столице изъято более 160 тысяч капсул запрещенных БАДов

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице пресечено распространение БАДов для похудения, содержащих запрещенное вещество сибутрамин. В гараже на юго-востоке столицы было изъято более 160 тысяч содержащих вещество капсул.

Препараты поступали в Россию из Китая через Республику Кыргызстан. Распространяли их через интернет, а доставляли либо курьером, либо по почте. Ежедневно через сайт отправлялось до 20 посылок.

Оперативники провели контрольную закупку и задержали за сбыт 160 капсул 42-летнюю женщину-курьера, уроженку Кыргызстана, а также мужчину-фасовщика.

В квартире женщины было изъято 12 тысяч капсул БАДа. Как сообщила задержанная, она употребляла препарат, и это негативно сказалось на ее здоровье.

В настоящее время устанавливаются организаторы и остальные участники преступной группировки.