"Левада-центр" осознанно политизирует проблему - ВЦИОМ

"Левада-центр" не нужно спасать - эксперт

Дочернему фонду Всероссийского центра изучения общественного мнения прокуратура вынесла предупреждение. Так, "Левада-центр", по результатам проверки, нарушила закон об НКО. Но такое же предупреждение получено и другими исследовательскими центрами, рассказал в эфире "Москва FM" генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Ситуация касается не "Левада-центра" персонально, а некоммерческих организаций в целом", - отметил Федоров.

По его словам, спасать исследовательский центр нет необходимости, а ситуация искусственно накручивается, чтобы привлечь внимание.

"Я считаю, что эта проблема слишком драматизирована. Здесь имеет место осознанная политизация проблемы и стремление обратить все взгляды на себя вместо того, чтобы решать вопрос системно", - пояснил Федоров.

По мнению прокуратуры, политическая деятельность "Левада-центра" заключается в публикации результатов социологических исследований, которые влияют на общественное мнение.

"Проблема состоит в законе. Он относит политические исследования и публикацию их результатов не к научной, а к политической деятельности. Это категорически неправильно, и нужно бороться за изменение этой формулировки", - считает Федоров.

Напомним, в конце 2012 года в России вступил в силу закон, который обязывает финансируемые из-за рубежа политические НКО регистрироваться в качестве иностранных агентов.