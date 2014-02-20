Полицейскому предъявили обвинение за ДТП с летальным исходом

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковному полицейскому, который устроил аварию, унесшую жизнь женщины, предъявили обвинение. Действия стража порядка квалифицировали по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По версии следствия, 19 февраля этого года участковый уполномоченный отдела полиции Щелково, управляя Renault Megane, следовал по дороге от поселка Фряново до Щелково. На 37-м километре дороги он решил обогнать впереди идущую машину, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Hyundai Accent.

В этой машине находились женщина и 6-летний мальчик. Женщина скончалась на месте, а ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали. Полицейский получил открытый перелом ноги.

Стражу порядка предъявлено обвинение. Он находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время следствие собирает доказательства вины сотрудника полиции. Расследование уголовного дела продолжается.