Следователи МВД вскрыли хищения из Минздрава на 80 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи МВД обнаружили хищение более 80 миллионов рублей из бюджета министерства здравоохранения, выделенных на ремонт научного центра.

Как сообщает пресс-служба главка полиции по ЦФО, конце ноября 2012 года руководство Минздрава заключило договор с коммерческой фирмой на капитальный ремонт и перепланировку главного корпуса "Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии".

Заказчик перечислил на счет подрядчика в качестве предоплаты 30% от суммы контракта – 26, 5 миллионов рублей. Через месяц после заключения договора компания предъявила акты выполненных работ и распоряжение директора учреждения об оплате работ на сумму почти 62 миллиона рублей.

В ходе проверки выяснилось, что стоимость ремонта - 4 миллиона рублей, при этом никакой проектной документации предоставлено не было.

Кроме того, полицейские выяснили, что пять субподрядчиков были зарегистрированы накануне работ, не вели никакую деятельность до привлечения их к работам, не имели офисов и сотрудников. По данным МВД, именно на расчетные счета этих фирм направлялись бюджетные средства, а в дальнейшем деньги обналичивались и присваивались.

Также в офисах и домах возможно причастных к совершению преступления проведены обыски. Следователи изъяли в ФГБУ "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии", офисе подрядчика и квартирах руководителей фирм-субподрядчиков документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.