В Подольске задержан педофил, насиловавший школьниц

Фото: ИТАР-ТАСС

Житель Подольска задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних.

По версии следствия, за полгода злоумышленник изнасиловал около 20 школьниц, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Педофил "заманивал девочек в свой автомобиль, на котором отвозил их в безлюдные места и совершал насильственные действия сексуального характера, после чего давал малолетним денежные средства в размере от 500 до 1500 рублей за молчание, угрожая в противном случае применением насилия".

В ноябре одна из пострадавших девочек сообщила о происшедшем своим родителям. Кроме того, 18 ноября в следственные органы обратились 4 жительницы Подольска с заявлениями о там, что их несовершеннолетние дети были изнасилованы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").

Решается вопрос об аресте преступника.