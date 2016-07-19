Форма поиска по сайту

19 июля 2016, 13:36

Против похитителей постояльца хостела возбудили дело

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело против четверых похитителей постояльца хостела. Их действия квалифицировали как "самоуправство", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Преступление было совершено 12 июля в хостеле на 11-й Парковой улице. Стражи порядка установили, что в половину первого ночи в помещение хостела зашли четверо неизвестных и похитили одного из постояльцев.

В ходе расследования было установлено, что налетчики требовали от него возврат 3 тысяч долларов, которые постоялец якобы был им должен. Мужчину избили и угрожали ему пистолетом.

После похищения его привезли в квартиру на Никитинской улице, где временно проживали злоумышленники. Когда они ненадолго отлучились из квартиры, мужчина сбежал.

В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в реанимации одной из московских больниц. Трое подозреваемых по этому делу уже задержано. Сейчас правоохранители разыскивают четвертого подозреваемого.

Все задержанные заключены под стражу.

