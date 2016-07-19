На избившую скутеристку женщину завели уголовное дело

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В отношении избившей скутеристку женщины возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Сейчас женщина отпущена под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Накануне в полицию обратилась водитель скутера. По ее словам на улице Кошкина неизвестная несколько раз ударила ее, отобрала мотоциклетный шлем с гарнитурой и ключи от скутера, после чего скрылась на автомобиле "Кадиллак".

Автомобиль, в котором находилась подозреваемая, остановили на Пролетарском проспекте. Злоумышленницей оказалась 35-летняя москвичка.