На северо-востоке столицы школьница умерла от сердечного приступа – СК

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Школьница, найденная накануне мертвой на северо-востоке города, умерла из-за проблем с сердцем, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

По предварительной информации, смерть девочки наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее M24.ru сообщало, что на северо-востоке города обнаружено тело несовершеннолетней школьницы. Труп 14-летней ученицы 7 класса нашли на дороге между домом и гаражами на Северном бульваре.

Видимых признаков насильственной смерти на теле девочки правоохранители не обнаружили.

По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.