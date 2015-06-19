Форма поиска по сайту

19 июня 2015, 10:29

Происшествия

На северо-востоке столицы школьница умерла от сердечного приступа – СК

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Школьница, найденная накануне мертвой на северо-востоке города, умерла из-за проблем с сердцем, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

По предварительной информации, смерть девочки наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее M24.ru сообщало, что на северо-востоке города обнаружено тело несовершеннолетней школьницы. Труп 14-летней ученицы 7 класса нашли на дороге между домом и гаражами на Северном бульваре.

Видимых признаков насильственной смерти на теле девочки правоохранители не обнаружили.

По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

