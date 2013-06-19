Двое полицейских задержаны за взятку в 12 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве за получение взятки задержаны двое полицейских. Стражи порядка требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

Сумма взятки с троих граждан, подозреваемых в подделке документов, составила 12 тысяч рублей.

Старший сержант и прапорщик третьего батальона межрайонного отдела вневедомственной охраны УВД по ВАО будут уволены из органов внутренних дел. Руководителей задержанных привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей, сообщает РИА Новости.