Фигурантке дела "Оборонсервиса" Егоровой предъявлено обвинение

Фото: ИТАР-ТАСС

Одной из фигуранток дела "Оборонсервиса" Ирине Егоровой предъявлено обвинение. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, на счету Егоровой – хищение 123 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2012 году обвиняемая оформила на свое имя четыре фирмы, на счета которой поступили средства. Деньги были переведены на основании фиктивных документов от "Главного управления обустройства войск", подконтрольного Минобороны.

Часть денег была обналичена, часть – переведена на счета других организаций. Егорова была арестована 12 апреля, она останется под стражей до 8 июня.

Напомним, в конце прошлого года Следственный комитет России возбудил сразу несколько уголовных дел о мошенничестве в структурах Министерства обороны. По версии следствия, общий ущерб от хищений превысил 3 миллиарда рублей.

Свидетелем по делу проходит бывший министр обороны Анатолий Сердюков. После коррупционного скандала он был отправлен в отставку, а его место занял экс-губернатор Московской области Сергей Шойгу.