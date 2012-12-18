По факту исчезновения топ-менеджера Hitachi возбуждено уголовное дело

В Москве пропал без вести топ-менеджер компании Hitachi

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения сотрудника компании Hitachi. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По данным следствия, утром 11 декабря 30-летний Яков Фоминых вышел из здания 4 СБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Позднее автомашина топ-менеджера была обнаружена в одном из гаражных кооперативов поселка Ржавки Солнечногорского района Подмосковья.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения потерпевшего. Обстоятельства исчезновения устанавливаются", - сообщили в Следственном комитете.

Как стало известно, Фоминых является директором по развитию бизнеса российского представительства Hitachi.