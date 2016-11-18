Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга арестован

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Смольнинский районный суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

Бывшего чиновника задержали в Москве 16 ноября и этапировали в Санкт-Петербург. Оганесяна обвиняют в мошенничестве при строительстве "Зенит-Арены".

Следователи провели обыски в местах проживания бывшего вице-губернатора Петербурга в столице и Московской области. Обвиняемый отказался давать показания на допросе.

По версии СК, экс-чиновник нанес ущерб городу более чем на 50 миллионов рублей. Марат Оганесян незаконно привлек субподрядчика для поставки видеотабло футбольного стадиона и перевел на его счет деньги. В результате средства оказались похищены через фирмы-однодневки.