При крушении самолета в Казани погибли двое детей

Среди погибших в авиакатастрофе в Казани были двое детей - девочка 15 лет и мальчик - 13 лет. Ранее подтвердилась гибель сына президента Татарстана Ирека Минниханова и главы УФСБ по республике Александра Антонова.

Тела всех погибших пока находятся на аэродроме. После завершения следственных действий их доставят в морги Казани.

Тем временем, сотрудники столичного аэропорта Домодедово создали условия для встречи и сопровождения родственников пассажиров самолета. Кроме того, их доставку организует авиакомпания "Татарстан". Для этого необходимо обращаться по телефонам 8 (843) 267-88-04, 8 (843) 537-97-52 или на электронную почту sop@tatarstan.aero.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. По предварительным данным погибли 50 человек - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. 18 ноября в Татарстане объявлено днем траура. В Казань отправляются следователи и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, которые имеют опыт расследования авиакатастроф. Завтра туда лично прибудет глава ведомства Александр Бастрыкин. Для координации действий спасателей на из Москвы вылетела рабочая группа правительственной комиссии, возглавляемая главой МЧС России Владимиром Пучковым.

Как сообщает "Интерфакс", близкие и друзья погибших приносят цветы к казанскому аэропорту. Их складывают у входа в один из терминалов и на второй этаж, где с родственниками погибших работают психологи.