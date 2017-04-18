Тело мужчины около месяца пролежало в квартире в Южном Бутове

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Тело 57-летнего мужчины обнаружили в его квартире в Южном Бутове. По мнению экспертов, смерть наступила около месяца назад, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в одном из домов на 2-й Мелитопольской улице. Скончавшийся – председатель межрегионального общественного фонда "Правопорядок и законность", ликвидированного в мае 2014 года.

При визуальном осмотре следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Труп отправили в морг для установления точной причины смерти.

В квартире умершего обнаружено огнестрельное оружие и взрывчатка. В частности, дома хранилось два охотничьих ружья, четыре пистолета, 10 предметов, похожих на гранату РГД-5, капсульные детонаторы, взрыватели, дымовые шашки, 10 упаковок патронов калибра 9 миллиметров.

