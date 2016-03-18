Форма поиска по сайту

18 марта 2016, 14:04

Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту гибели двух мужчин на железной дороге

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели двух мужчин на железнодорожных путях Курского направления МЖД, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне поезд сбил двух молодых людей на перегоне между Бутово и Щербинкой встала электричка. Причиной инцидента стал переход путей в неустановленном месте перед близко идущим составом.

От полученных травм оба мужчины скончались на месте происшествия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

