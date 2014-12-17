Двум фигурантам дела о крушении самолета Falcon продлили арест

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Басманный суд Москвы продлил на четыре месяца срок домашнего ареста диспетчеру аэропорта Внуково Александру Круглову и водителю снегоуборочного автомобиля Владимиру Мартыненко, которые являются фигурантами дела о катастрофе самолета Falcon, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, Круглов будет находиться под арестом до 22 апреля 2015 года, а Мартыненко - до 21 апреля.

Судья удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста и отказал защитникам обвиняемых, настаивающим на изменении меры пресечения на более мягкую. Обвиняемые в свою очередь отмечали, что сотрудничают со следствием и не намерены скрываться от правосудия.

Накануне суд продлил арест еще троих фигурантов дела: Светланы Кривсун, Романа Дунаева и Владимира Леденева.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека: три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко был взят под стражу по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Аналогичные обвинения предъявлены диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Владимиру Леденеву, диспетчеру Александру Круглову, а также руководителю полетов Роману Дунаеву.