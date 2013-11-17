По факту гибели четырех человек у станции "Тушино" возбуждено дело

По факту трагедии у станции "Тушино" возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту произошедшего трагического случая у станции "Тушино", сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело "Нарушение правил безопасности движения эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель одного и более человек". Максимальная санкция по этой статье - до 7 лет лишения свободы. Потерпевшие у нас все установлены, их родственники допрошены. На данный момент мы располагаем информацией, что потерпевшие употребляли алкоголь, но степень опьянения будет выяснена после проведения медицинской экспертизы", - сообщил руководитель следственного отдела на транспорте ММСУ СК России Кирилл Попов.

Напомним, электропоезд "Волоколамск-Москва" сбил нескольких человек. Четверо погибли на месте. А 16-летний подросток в шоковом состоянии был доставлен в больницу. Машинист из-за темноты и рельефа местности увидел людей на расстоянии всего нескольких десятков метров. Он применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы. Однако это не помогло избежать трагедии.