СМИ узнали о темном юридическом прошлом Дениса Вороненкова

Фото: ТАСС/Oleksandr Synytsia

Следствие установило факты, ставящие под сомнение юридическое образование застреленного в марте в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, пишет "Коммерсант".

Следствие установило, что в 1995–1997 годах Денис Вороненков учился в Москве в Военной гуманитарной академии. В 1995 году Вороненков без высшего юридического образования устроился в прокуратуру Рязанского военного гарнизона. По данным самого экс-депутата, он работал в надзоре следователем и помощником прокурора.

По данным следствия, диплом юриста работодателям Вороненков представил лишь в феврале 1996 года. И это был документ Рязанского госуниверситета им. С. Есенина. Следствие установило, что там Денис Вороненков проучился три месяца вместо положенных пяти лет.

Не имея реального высшего образования экс-депутат сумел защитить сперва кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Источник в СКР подчеркнул, что полученные данные характеризуют Вороненкова, как человека, склонного к аферам.