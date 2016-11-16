Третий участник нападения на журналистов задержан в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники уголовного розыска задержали третьего подозреваемого в нападении на журналистов 12 ноября, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Им оказался 25-летний уроженец Молдавии.

Инцидент произошел вечером 12 ноября на Киевской улице. В результате нападения двое граждан получили телесные повреждения.

Правоохранители начали проверку по факту избиения мужчин. По сообщениям СМИ, пострадавшие люди являются журналистами одного из столичных изданий.

Первого подозреваемого в нападении арестовали еще 13 ноября.

Сообщалось также, что нападавшие представились сотрудниками уголовного розыска. Однако в главке столичной полиции заявили, что среди установленных участников происшествия сотрудников правоохранительных органов нет.