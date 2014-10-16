После гибели рабочего в "Москва-Сити" возбудили уголовное дело

Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели человека и травмирования еще семерых рабочих на стройке в "Москва-Сити", сообщает пресс-служба столичного управления СК.

Инцидент произошел утром 15 октября при строительстве офисного здания. Из-за обрыва троса упала люлька с 8 рабочими, которая предназначалась для перевозки стройматериалов. В результате погиб один человек, еще семеро, граждане Узбекистана, получили травмы.

Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Шестеро из них в данный момент находятся в реанимации, седьмой пострадавший - в нейрохирургическом отделении с переломом позвоночника.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Мосгосстройнадзор пообещал провести внеплановую проверку стройплощадки в бизнес-центре. Кроме того, представители заказчика и генподрядчика вызваны в комитет для дачи объяснений.

Отметим, что это уже не первый подобный случай в этом месяце. Так, на прошлой неделе трое рабочих пострадали в результате падения строительной люльки на улице Платовская. А днем ранее в строящемся доме в Коммунарке упал технический лифт, в котором находились трое рабочих. От полученных травм они скончались на месте.