После гибели рабочего в "Москва-Сити" возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели человека и травмирования еще семерых рабочих на стройке в "Москва-Сити", сообщает пресс-служба столичного управления СК.
Инцидент произошел утром 15 октября при строительстве офисного здания. Из-за обрыва троса упала люлька с 8 рабочими, которая предназначалась для перевозки стройматериалов. В результате погиб один человек, еще семеро, граждане Узбекистана, получили травмы.
Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Шестеро из них в данный момент находятся в реанимации, седьмой пострадавший - в нейрохирургическом отделении с переломом позвоночника.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Мосгосстройнадзор пообещал провести внеплановую проверку стройплощадки в бизнес-центре. Кроме того, представители заказчика и генподрядчика вызваны в комитет для дачи объяснений.
Отметим, что это уже не первый подобный случай в этом месяце. Так, на прошлой неделе трое рабочих пострадали в результате падения строительной люльки на улице Платовская. А днем ранее в строящемся доме в Коммунарке упал технический лифт, в котором находились трое рабочих. От полученных травм они скончались на месте.
