16 октября 2013, 11:14

Происшествия

СКР возбудил дело по факту избиения помощника посла Нидерландов

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные следователи возбудили уголовное дело по статье "Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия" по факту проникновения в жилище помощника посла Нидерландов.

Согласно материалам дела, неизвестные втолкнули сотрудника посольства в его же квартиру, расположенную в одном из домов по улице Поварской. После этого, повалив мужчину на пол и связав клейкой лентой, злоумышленники устроили в доме погром и скрылись с места совершения преступления.

Напомним, вечером 15 октября 2013 года злоумышленники избили помощника посла Нидерландов в его собственной квартире, затем оставили после себя надпись "ЛГБТ" и нарисовали в квартире своей жертвы сердечко. За медицинской помощью работник консульства не обращался.

