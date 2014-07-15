Одного из машинистов сошедшего с рельсов поезда до сих пор не нашли

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Одного из машинистов поезда, сошедшего с рельсов на "синей" ветке метро, так и не нашли. Следователи предполагают, что он мог погибнуть, сообщает МИА "Россия сегодня".

"На самом деле, трудно предположить, что машинист в такой ситуации в первом вагоне мог выжить", - заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, погибли 20 человек, пострадали около 400, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.