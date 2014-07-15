СК решает вопрос о возбуждении дела по факту аварии в метро

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Следственный комитет России решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту аварии в столичном метро. В результате инцидента пострадали 400 человек, более 100 из них обратились за медицинской помощью и как минимум пятеро погибли, сообщает пресс-служба СК РФ.

На месте происшествия работают следователи Главного следственного управления СК России по Москве. Решается вопрос о назначении ряда экспертиз для установления причин аварии.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов. Один из вагонов сильно деформирован.

Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

К месту аварии прибыл Сергей Собянин, который поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также установить причину аварии в течение двух часов. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

После аварии в метро столичные власти приняли ряд мер, которые обычно принимаются в экстренных ситуациях.

Пассажиров развозят компенсационные автобусы. Машины курсируют по маршруту линии метро с интервалами, соответствующими движению поездов.

Для родственников пострадавших организована "горячая линия" 8 (499) 787-25-86. Кроме того, создан пресс-центр для оперативного информирования населения.

Пострадавшим и родственникам погибших выплатят компенсации. Максимальный размер выплаты составляет 2 миллиона рублей.

Рядом с местом происшествия установили точку раздачи бесплатной питьевой воды. Она располагается неподалеку от входа на станцию метро "Славянский бульвар".

Ряд столичных официальных такси развозит пассажиров бесплатно. В настоящее время между пятью станциями Арбатско-Покровской линии курсируют такси компаний "Новое желтое такси", "Формула такси" и "Такси 956".